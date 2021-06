Für 200 Euro: Gastzugang zum Verbändeportal jetzt verfügbar

Zumindest ein Teil des Ärgers sollte nun vom Tisch sein: Der angekündigte Gastzugang steht seit kurzem zur Verfügung. Nicht-Verbandsmitglieder können das Portal nun kostenpflichtig nutzen. Gleich auf der Startseite von www.mein-apothekenportal.de findet sich der Button „Jetzt ohne Verbandsmitgliedschaft registrieren“.

Laut AGB muss man, um nutzungsberechtigt zu sein, eine Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke gemäß § 1 Abs. 2 ApoG haben, eine Apotheke mit Sitz in Deutschland betreiben und dabei nicht Mitglied in einem Landesapothekerverband/-verein sein. Als Nachweis braucht es eine Kopie der aktuellen Betriebserlaubnis, außerdem muss ein Aktivitätsnachweis vorgelegt werden. Letzteres kann in Form eines aktuellen Bescheids des Nacht- und Notdienstfonds oder einer aktuellen Abrechnung des Apothekenrechenzentrums (jeweils mit geschwärzten Beträgen) erfolgen.