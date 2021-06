Digitalen Impfnachweis ausstellen – so geht’s

Am Montag soll es losgehen mit dem Ausstellen der digitalen Impfzertifikate über das Portal des DAV. Bei der Delegiertenversammlung der Bayerischen Landesapothekerkammer, die am heutigen Mittwoch in München stattfand, erläuterte der Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbands, Hans-Peter Hubmann, wie das in der Praxis funktionieren soll – zumindest für Verbandsmitglieder. Denn nur sie können das Portal nutzen, die wenigen anderen seien „selber schuld“, so Hubmann.