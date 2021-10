Mehr als zwei Jahre hat der Deutsche Apothekerverband (DAV) an seiner Web-App gewerkelt – jetzt ist sie da: Am gestrigen Donnerstag launchte der Verband die Anwendung. Den Apotheken stellt der DAV Plakate und einen Handzettel für Kundinnen und Kunden inklusive Installationsanleitung bereit. Beides können Apotheken aus dem Portal herunterladen, heißt es in einem Schreiben der ABDA-IT-Abteilung an die Mitgliedsorganisationen, das der DAZ vorliegt.