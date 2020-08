Der „Run“ auf COVID-19-Impfstoffe

Weit fortgeschritten sind die Anstrengungen des US-Unternehmens Moderna, des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca und der Mainzer Firma Biontech. Mit dem US-Kooperationspartner Pfizer will Biontech bei positiven Ergebnissen schon im Oktober einen Zulassungsantrag für seinen Corona-Impfstoff stellen. In den Vereinigten Staaten gab die FDA bereits im Juli bekannt, die beiden von Pfizer und Biontech entwickelten RNA-Impfstoffe BNT 162b1 und BNTb2 beschleunigt zu prüfen. Auch Moderna kündige bereits im Juli an, mit seinem Impfstoff mRNA-1273 in Phase III einzutreten.