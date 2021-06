Anrufe wegen Hirschhausen-Buch sind „vom BMG autorisiert“

Anrufe von Menschen, die einem irgendetwas andrehen wollen, sind in der Apotheke keine Seltenheit. Weil es sich dabei bekanntermaßen um eine beliebte Betrugsmasche handelt, ist man auf jeden Fall gut damit beraten, erst einmal skeptisch zu sein – so wie viele Apotheker, die in den vergangenen Tagen ein Buch von Eckart von Hirschhausen zur kostenlosen Bestellung angeboten bekommen haben. Sie haben offensichtlich bei ihren Verbänden nachgefragt. Diese geben jetzt per Rundschreiben oder auch über ihre Social-Media-Kanäle Entwarnung.