Schränkt Großbritannien AstraZeneca auch ein?

Auch die britische Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) prüft nun den Zusammenhang von Sinusvenenthrombosen und Impfungen mit dem COVID-19-Impfstoff AstraZeneca. Noch am heutigen Mittwoch will die MHRA entscheiden, wer in Großbritannien fortan mit dem Vektorimpfstoff geimpft werden soll. Der Deutschen Presseagentur (dpa) zufolge erwägt die MHRA, den Impfstoff nur noch für Ab-30-Jährige zu empfehlen. Die dpa bezieht sich dabei auf einen „Medienbericht“.

Bis vor kurzem hatte sich die MHRA von Altersbeschränkungen distanziert und auf ihrer Homepage geschrieben, dass die aktuellen Hinweise nicht darauf hindeuten, dass der Impfstoff Blutgerinnsel verursache. In den letzten Tagen wurden jedoch auch in Großbritannien zunehmend Fälle von sehr seltenen und spezifischen Arten von Blutgerinnseln mit einer geringen Anzahl an Blutplättchen nach einer Impfung mit AstraZeneca bekannt, wie die MHRA-Chefin, June Raine, am Dienstag erklärte.

In Deutschland hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) bereits eine Altersgrenze eingeführt. Am 30. März hatte die STIKO (Ständige Impfkommission) empfohlen, nur noch ältere Menschen ab 60 Jahren mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca (Vaxzevria) gegen COVID-19 zu impfen. Jüngere Geimpfte, die bereits eine Dosis Vaxzevria erhalten haben, sollen nun zwölf Wochen später eine zweite Dosis mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty von Biontech/Pfizer oder Moderna) erhalten.