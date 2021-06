Das war abzusehen: Abrechnungsbetrug bei einigen Corona-Teststellen, auch Sicherheit und Seriosität lassen zu wünschen übrig. Für so manche „Teststelle“, von denen einige in den letzten Wochen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, waren die Vorgaben zum Betreiben einer solchen Teststelle wie eine Einladung zum Betrug: Zelt aufbauen, angeben, wie viele Tests man angeblich durchgeführt hat und das Geld dafür wurde überwiesen. Keinerlei Nachweise über die eingekaufte Menge an Tests (wobei die eingekaufte Menge nichts über die durchgeführten Tests aussagt), keine Nachweise über die getesteten Personen (ja, ja, der Datenschutz), keine Kontrollen durch behördliche Stellen (klar, alle sind überlastet) – kein Wunder, wenn da einige Testanbieter auf die Idee kamen zu tricksen und zu betrügen. Ganz abgesehen davon, dass zum Teil auch oberflächlich und schlampig getestet worden sein soll. Jetzt will Spahn handeln: Die Vergütung fürs Testen und den Test wird von 18 Euro voraussichtlich unter 10 Euro sinken, das Finanzamt soll die Abrechnungen kontrollieren. Mein liebes Tagebuch, man wird sehen wie sich das auswirken und umsetzen lässt. Die seriösen Testzentren haben das Nachsehen, gut möglich, dass sich dann nicht mehr jedes seriöses Testzentrum halten kann. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann fordert, die Corona-Tests in die Hände von medizinischem Personal zu legen. und der Grüne-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen meint: „Es wäre Aufgabe der Task-Force der Minister Scheuer und Spahn gewesen, eine sichere und seriöse Testinfrastruktur zu gewährleisten.“ Mein liebes Tagebuch, wir brauchen eine Task-Force, um die Scheuer-Spahn-Task-Force zu kontrollieren!

Oder wird es mit dem jüngsten Maskenskandal ohnehin eng, sehr eng für unseren Bundesgesundheitsminister? Der Spiegel hatte herausgefunden, dass Jens Spahn im Frühjahr hunderte Millionen von Masken in China im Wert von schätzungsweise einer Milliarde Euro eingekauft hatte. Da sich deren Qualität allerdings als miserabel herausgestellt hatte und die Masken nicht verteilt werden konnten, wollten Spahns Leute laut Angaben des Spiegel die nutzlosen Masken zunächst in Sonderaktionen an Hartz-IV-Empfänger, Behinderte und Obdachlose abgeben. Nun sollen sie in die Nationale Reserve Gesundheitsschutz eingelagert werden, um sie dann endgültig verschwinden zu lassen: Wenn die Verfallszeit erreicht ist, werden sie dann vernichtet. Eine Milliarde Euro gehen dann in der Müllverbrennung auf in Feuer und Rauch auf. Mein liebes Tagebuch, da sind wir auf Spahns Erklärungen gespannt.

Auch das war abzusehen: Nach dem ersten Run auf die Selbsttests ist dieser Markt ziemlich eingebrochen – die Händler bleiben nun offenbar auf ihren Testkits sitzen. Die Drogeriekette Rossmann hat noch so viele Selbsttests im Lager, dass sie sogar den Apotheken anbietet, diese Selbsttests für die Angestellten abzunehmen. Diese Entwicklung wundert nicht: Mittlerweile gibt’s an jeder Ecke ein Angebot für kostenlose Schnelltests, die Menschen kaufen kaum noch Selbsttests. Außerdem, was nützt ein gemachter Selbsttests: Für den Eintritt ins Restaurant oder in Läden zum Shoppen sind selbst gemachte Tests nicht gültig. Die meisten Apotheken sind von diesem Rückgang der Nachfrage nicht betroffen, sie hatten sich wohlweislich kaum mit Selbsttests bevorratet, zumal sie preislich kaum mit den Angeboten in Discountern und Dromärkten mithalten konnten.