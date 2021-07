Von Hirschhausen antwortet auf Apothekerkritik

Kai Christiansen, Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, hatte dies bereits in der Kammerversammlung am 9. Juni angesprochen. Christiansen hatte dazu auf eine Fernsehsendung der Reihe „hart ab fair“ hingewiesen. Darin habe von Hirschhausen zum Ausdruck gebracht, die Apotheken hätten sich an der Maskenabgabe gesundgestoßen. Darum habe Christiansen an von Hirschhausen geschrieben. Er habe ihn auf den Einsatz der Apotheken in der Pandemie und den wirtschaftlichen Aufwand der Maskenverteilung hingewiesen.

Nur Randnotizen vom Kabarettisten

Inzwischen hat der Kabarettist geantwortet. Das Antwortschreiben wird im nächsten Rundschreiben der Apothekerkammer Schleswig-Holstein veröffentlicht und liegt der DAZ bereits vor. Darin erklärt von Hirschhausen, er freue sich, einige Dinge gerade rücken zu können. Das „Impfbuch für alle“ sei kein „Hirschhausen“-Buch. Sein Beitrag umfasse nur sieben kurze „Randnotizen“. Allerdings wird von Hirschhausen aufgrund seiner Bekanntheit als einziger Beteiligter namentlich auf der Titelseite genannt.