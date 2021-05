Rauchfrei werden – in Corona-Zeiten erst recht!

Circa alle vier Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an den Folgen des Tabakkonsums. Damit diese erschreckende Zahl bald der Vergangenheit angehört, ergeht ein Aufruf an die Politik: Im Jahr 2040 sollen in Deutschland weniger als fünf Prozent der Erwachsenen und weniger als zwei Prozent der Jugendlichen rauchen. Für ein solches „tabakfreies Deutschland 2040“ wirbt ein Bündnis aus 52 Gesundheits- und zivilgesellschaftlichen Organisationen.