USA lassen Biontech/Pfizer-Impfstoff für Jugendliche zu

2.260 Jugendliche hatten entweder zwei Dosen BNT162b2 im Abstand von drei Wochen erhalten (1.131) oder zwei Dosen kochsalzhaltiges Placebo (1.129). Das Impfschema entsprach somit dem bereits zugelassenen bei Jugendlichen ab 16 Jahren und Erwachsenen – Comirnaty® ist bislang die einzige Vakzine, die auch für unter 18-Jährige eine Zulassung hat. Die Wissenschaftler verglichen die Immunantwort bei 190 Geimpften im Alter von 12 bis 15 Jahren mit der von 170 Teilnehmern im Alter von 16 bis 25 Jahren: Der FDA zufolge war die Immunreaktion der Jugendlichen mindestens so gut wie die von älteren Teilnehmern.

Sieben Tage nach der zweiten Dosis trat bei 1.005 mit Comirnaty® geimpften Jugendlichen kein einziger Fall von COVID-19 auf. Hingegen traten 16 Fälle unter den insgesamt 978 Placeboempfängern auf. Der Impfstoff war zu 100 Prozent wirksam bei der Prävention von COVID-19, erklärt die FDA hierzu. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es nur begrenzte Daten darüber, ob der Impfstoff die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch verhindern könne. Darüber hinaus lägen derzeit keine Daten vor, um zu bestimmen, wie lange der Impfstoff Schutz bietet.

In einem früheren Bericht der „New York Times“ hatte die US-Virologin Angela Rasmussen von der Georgetown University die Studienergebnisse zur 100-prozentigen Wirksamkeit eingeordnet. Aufgrund der geringen Anzahl von Infektionen sei es schwierig, spezifische Aussagen über die Wirksamkeit des Impfstoffs in der Allgemeinbevölkerung zu treffen, schränkte sie damals ein.

Robuste Antikörperantwort

Biontech/Pfizer zufolge führte die Impfung mit BNT162b2 vier Wochen nach der zweiten Dosis zu „robusten Antikörperreaktionen“. Die gemessenen Titer neutralisierender Antikörper übertrafen sogar die bei älteren (16 bis 25 Jahre) und früher geimpften Teilnehmern. Die Jugendlichen hätten die Impfungen gut vertragen, erklären Biontech/Pfizer. Die Nebenwirkungen entsprachen im Allgemeinen den beobachteten unerwünschten Wirkungen bei älteren Studienteilnehmern zwischen 16 und 25 Jahren – Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, Fieber, Schwellungen und Rötungen an der Injektionsstelle, Übelkeit, Unwohlsein und Lymphadenopathie (Schwellung der Lymphknoten). Die unerwünschten Reaktionen dauerten typischerweise 1 bis 3 Tage nach Impfung an. Mit Ausnahme der lokalen Impfreaktionen berichteten mehr Jugendliche nach der zweiten Dosis über Nebenwirkungen als nach der ersten Gabe. Biontech/Pfizer wird alle Studienteilnehmer nun noch zwei Jahre auf den Langzeitschutz und die Sicherheit von Comirnaty® überwachen.