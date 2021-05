Gelber Mehlwurm als Novel Food zugelassen

Bis vor wenigen Jahren war die Rechtslage für Insekten als Novel Food nicht eindeutig. Neuartige Lebensmittel wurden in der EU erstmals im Jahr 1997 mit der „alten“ Novel-Food-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 258/97) geregelt. Hiernach müssen alle Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 nicht in nennenswertem Umfang in der Europäischen Union verzehrt wurden, eine wissenschaftliche Sicherheitsprüfung und ein Zulassungsverfahren durchlaufen, bevor sie in den Verkehr gebracht werden dürfen.