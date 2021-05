„E-Rezepte brauchen E-Menschen“

Und gleich an zweiter Stelle steht die spannende Frage, was für die Kundinnen und Kunden die Digitalisierung, das E-Rezept bedeutet. Die Apotheke sollte ihnen vermitteln, dass es nicht darum geht, das E-Rezept elektronisch in irgendeine Apotheke zu schicken. Die Apotheke muss ihren Kunden erst recht in digitalen Zeiten vermitteln, dass sie persönlich für sie da ist. Wie das geht, sagt Dani Hildebrand im Podcast. Hören Sie mal rein.