E-Rezept in Papierform: „Unbedingt, aber nicht mit 5 QR-Codes“

Schon vor zwei Jahren machte Apotheker Weiler von sich reden, als er in der DAZ „sein“ E-Rezept vorstellte: Er prophezeite, dass E-Rezepte nur sinnvoll seien, wenn sie in Papierform vorlägen. Dass er mit seinem Anliegen bei vielen offene Türen einlief, scheint sich bis in die Kreise derjenigen herumgesprochen zu haben, die für die Ausgestaltung des E-Rezepts verantwortlich sind. So ist zum Start des E-Rezepts vorgesehen, dass es auf Wunsch des Patienten im DIN-A5- oder DIN-A4-Format ausgedruckt werden kann. Es gibt bereits Muster, wie diese Ausdrucke aussehen könnten: Sie enthalten allerdings nicht nur einen QR-Code, der für das gesamte Rezept steht, sondern bis zu fünf QR-Codes – „ein Unding“, so Weiler, „damit lässt sich im Apothekenalltag mit den vorhandenen Scannern nicht arbeiten“.