Zukunft der Telepharmazie aktiv gestalten

Mit der Änderung ihrer Musterberufsordnung haben die Ärzte im Jahr 2018 den Weg für eine Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien, das heißt per Telefon oder Internet, freigemacht. Nun wollen auch die Apotheker nachziehen. Der Grundstein für telepharmazeutische Beratungen wurde 2019 über eine Lockerung der Botendienstregelungen in der Apothekenbetriebsordnung gelegt. Zwar ist die neue Option konkret an den Botendienst geknüpft, aber gedanklich wurde damit auch die Tür für weitere Einsatzbereiche der pharmazeutischen Fernbetreuung geöffnet. Was hierbei für die Zukunft noch zu klären ist und welche Visionen aktuell diskutiert werden, stellte die Justitiarin der Apothekerkammer Nordrhein, Bettina Mecking, am Donnerstagnachmittag beim ApothekenRechtTag vor.