Mecking plädiert für Telepharmazieverordnung

Als wichtigen Schritt in die Telepharmazie erinnerte die Justiziarin der Apothekerkammer Nordrhein, Dr. Bettina Mecking, an die Novelle der Apothekenbetriebsordnung von 2019. Die Regelung ermöglicht eine Beratung über Telekommunikation und damit einen Botendienst durch nicht-pharmazeutische Boten in Verbindung mit einer solchen Beratung.