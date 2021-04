Telepharmazie: Rechtliche Möglichkeiten und Fallstricke

Dabei muss die telepharmazeutische Beratung nicht „pro bono“ bleiben. Das Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken (VOASG) will auch pharmazeutische Dienstleistungen in die Regelvergütung aufnehmen. Niemand wird nach der Pandemie ernsthaft behaupten können, dass diese Dienstleistungen ausschließlich persönlich stattfinden müssen. Es lohnt sich also, sich mit den Rahmenbedingungen der Telepharmazie zu beschäftigen.

Gelegenheit dazu gibt Ihnen der Vortrag von Dr. Bettina Mecking, Justiziarin und stellvertretende Geschäftsführerin der Apothekerkammer Nordrhein, beim ApothekenRechtTag online.