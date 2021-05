Hände regelmäßig waschen!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den 5. Mai zum Welthändehygienetag ausgerufen. Das Datum ist nicht zufällig gewählt: der 5.5. soll als Eselsbrücke die fünf Finger der Hand symbolisieren, deren regelmäßiges Waschen für die Gesundheit so bedeutend ist. Dazu informiert auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in einer Pressemitteilung. Denn Keime und Krankheitserreger können bei jeder Berührung von Menschen, Tieren und Gegenständen ungewollt „an die Hand genommen“ werden. Wird dann das Gesicht berührt, können die Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen.