Hände waschen nicht vergessen!

20 Sekunden können unerträglich lange sein, für manche offenbar zu lange: Zum Welthändewaschtag am 15. Oktober 2020 macht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) darauf aufmerksam, dass nur 81,4 Prozent der Bevölkerung die Empfehlung, sich 20 Sekunden die Hände zu waschen, umsetzen – obwohl mit 91,8 Prozent dem Großteil die Bedeutung dieser Schutzmaßnahme bekannt ist. Das erklärt die BZgA auf ihrer Homepage. Die Ergebnisse leitet das BZgA aus der aktuellen Befragungswelle des COVID-19 Snapshot Monitorings (COSMO) der Universität Erfur abt, an dem die BZgA als Kooperationspartnerin beteiligt ist. Im März waren die Menschen noch motivierter, damals stieg der Anteil auf 96 Prozent und sank dann in der darauffolgenden Zeit ab.