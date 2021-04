Zusammenhang zwischen Thrombosen und dem COVID-19-Impfstoff Janssen

Der Zulassungsinhaber Janssen-Cilag International informiert in Abstimmung mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in einem Rote-Hand-Brief über eine Kombination von Thrombosen und Thrombozytopenie, in einigen Fällen einhergehend mit Blutungen, in sehr selten nach einer Impfung mit COVID-19 Impfstoff Janssen. Janssen spricht von schwerwiegenden Fälle von Venenthrombosen an ungewöhnlichen Stellen wie zerebrale Sinusvenenthrombosen, Venenthrombosen im Splanchnikusgebiet sowie arterielle Thrombosen, die mit Thrombozytopenie einhergehen. Ein kausaler Zusammenhang mit der Impfung werde als plausibel angesehen. Die Fälle traten dem Rote-Hand-Brief zufolge in den ersten drei Wochen nach der Impfung auf, hauptsächlich bei Frauen unter 60 Jahren.