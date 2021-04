Hohe Antikörpertiter auch sechs Monate nach Impfung

Dass die derzeit zugelassenen Impfstoffe gegen Corona einen hohen Schutz vor COVID-19 bieten, konnten Studien bereits belegen. Beim COVID-19-Impfstoff Moderna (mRNA1273), einem mRNA-Impfstoff, liegt der COVID-19-Schutz bei 94 Prozent. Weniger klar ist aktuell noch, wie lange die Schutzwirkung nach einer vollständigen Impfserie mit zwei Dosen anhält und ob Auffrischimpfungen erforderlich sind – und wenn ja: wann? Dieser Frage näherten sich nun Wissenschaftler:innen um Nicole Doria-Rose vom US-amerikanischen

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) an. Sie untersuchten dafür Blutproben von 33 gesunden erwachsenen Phase-I-Studienteilnehmer:innen 180 Tage nach der zweiten Moderna-Impfdosis (Tag 209).

Eine Impfserie umfasst zwei 100 μg-Dosen, die laut Zulassung im Abstand von 28 Tagen intramuskulär in den Oberarm geimpft werden. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse im „New England Journal of Medicine“ unter „Antibody Persistence through 6 Months after the Second Dose of mRNA-1273 Vaccine for Covid-19“.