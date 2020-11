AZD1222 erzeugt robuste Immunität auch bei Senioren

Wie gut wirken die Corona-Impfstoffe? Diese Frage ist derzeit von enormer Brisanz, Ergebnisse zur Impfeffektivität der am weitesten fortgeschrittenen Impfstoffkandidaten – BNT162b2 von Biontech/Pfizer, mRNA-1273 von Moderna und AZD1222 von AstraZeneca – erwartet die Welt mit Spannung und verfolgt sie mit enormen Interessen. Nachdem Biontech/Pfizer und Moderna in diesen Tagen mit Wirksamkeiten von 95 und 94,5 Prozent zu ihren Vakzinen vorgelegt haben, gibt es nun auch eine Auswertung von Phase-II-Daten der randomisierten, einfach verblindeten Phase-II/III-Studie (COV002) der Astra-Zeneca-Vakzine ChAdOx1 nCoV-19, auch bekannt unter AZD1222. Wissenschaftler um Maheshi N. Ramasamy von der Universität Oxford veröffentlichten diese Daten im Fachjournal „The Lancet“ – „Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old adults (COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 2/3 trial“. Es ist bereits die fünfte veröffentlichte klinische Studie eines SARS-CoV-2-Impfstoffs, der an älteren Menschen geprüft wird. Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, die EMA prüft AZD1222 bereits in einem Rolling-Review-Verfahren. Die Studie läuft noch und ist bei ClinicalTrials unter NCT04400838 registriert.

Der Impfstoff von AstraZeneca basiert auf einem Schimpansen-Adenovirus, in das das Gen für das SARS-CoV-2-Spike-Protein integriert wurde. (Die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna setzen auf mRNA, wie auch die Curevac-Vakzine CVnCoV. Allerdings befindet sich Letzterer noch nicht in Phase III.)