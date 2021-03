Manche EU-Länder pausieren die Corona-Impfung mit AstraZeneca

Das österreichsiche Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) hatte bereits am 7. März über „Zwischenfälle nach Impfung mit COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca“ berichtet. Dem BASG „liegen zwei Meldungen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung aus derselben Charge (ABV 5300) des AstraZeneca-Impfstoffes im LK Zwettl vor: Eine Frau (49 J) ist in Folge schwerer Gerinnungsstörungen gestorben, eine weitere Frau (35 J), die eine Lungenembolie entwickelt hat, ist am Weg der Besserung“, hieß es. Insbesondere thrombotische Ereignisse würden aber nicht zu den bekannten oder typischen Nebenwirkungen des betreffenden Impfstoffes zählen.

Das hat die Europäische Arzneimittelbehörde sodann am 10. März bereits vorläufig bestätigt. Nach einer vorläufigen Einschätzung des Pharmakovigilanzausschusses PRAC scheint es kein spezifisches Problem mit der genannten Charge ABV5300 des AstraZeneca-Impfstoffs in Österreich zu geben. Allerdings hat man nach Angaben der EMA auch in Österreich das Impfen mit der AstraZeneca-Charge ausgesetzt. Die 35-jährige Frau mit der Lungenembolie erhole sich zwar, bis zum 9. März seien aber zwei weitere thromboembolische Ereignisse für die Charge gemeldet worden.