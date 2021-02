Nach Impfstopp: Gesundheitspersonal besser gestaffelt impfen?

In Schweden hatten jedoch rund ein Viertel von jeweils 400 Geimpften in Sörmland und Gävleborg nach COVID-19-Impfungen über Nebenwirkungen geklagt – die Folge waren Massenkrankschreibungen und Personalmangel, wie das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) berichtete. Sodass die zwei schwedischen Provinzen die Impfungen von Pflegekräften mit der AstraZeneca-Vakzine dann stoppten. Unterdessen berichteten laut RND auch französische Medien, dass ein Krankenhaus in der Nähe von Rouen die Impfungen aus demselben Grund gestoppt habe. Die Personalimpfungen waren ausgesetzt worden, nachdem sieben von 20 Angestellten nach der ersten Gabe von AstraZeneca krankgeschrieben worden seien.

Die französische Arzneimittelbehörde (ANSM) hatte bereits am 11. Februar erklärt, dass die Impfung von medizinischem Fachpersonal am Samstag, den 6. Februar, mit dem Impfstoff von AstraZeneca in mehreren Gesundheitseinrichtungen in Frankreich begonnen hat. Demnach gab es keine ungewöhnliche Häufung an Nebenwirkungen, deren Intensität gab der französischen Behörde aber offenbar zumindest insofern zu denken, als sie die Informationen darüber auch mit der europäischen Arzneimittelbehörde EMA geteilt hat und riet: