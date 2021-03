PEI über AstraZeneca: Der Nutzen überwiegt die bekannten Risiken

Tatsächlich, wie DAZ.online in Bezug auf die Europäische Arzneimittelbehörde EMA berichtete, haben noch mehr der 17 EU-Länder, die mit der Charge ABV5300 des AstraZeneca-Impfstoffs beliefert wurden (Estland, Litauen, Luxemburg und Lettland), die COVID-19-Impfung mit diesem Impfstoff pausiert. Angesichts der medialen Aufmerksamkeit, ausgelöst durch den Fall in Dänemark, äußerte sich die EMA noch am Donnerstag erneut zu dem Fall. Sie betonte, was auch das PEI (Paul-Ehrlich-Institut) in einer entsprechenden Stellungnahme vom Donnerstag betont: „In Übereinstimmung mit der EMA überwiegt aus Sicht des Paul-Ehrlich-Instituts der Nutzen der Impfung die bekannten Risiken.“ Bislang gebe es keine Hinweise, dass der Todesfall in Dänemark mit der Corona-Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca in kausaler Verbindung steht, erklärt das PEI. Nach einer ersten Prüfung halte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) an der positiven Bewertung des zugelassenen AstraZeneca-Impfstoffs fest, er kann also trotz laufender Untersuchungen weiter geimpft werden.