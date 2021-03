Macht der AstraZeneca-Impfstoff mehr Nebenwirkungen als mRNA-Impfstoffe?

In regelmäßigen Abständen berichtet das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach COVID-19-Impfungen. Seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland (27. Dezember 2020) erreichten das PEI bis zum aktuellen Sicherheitsbericht vom 4. März 2021 insgesamt 11.915 Verdachtsmeldungen zu unerwünschten Reaktionen auf einen der drei in der EU bedingt zugelassenen Impfstoffe (Datenstand der Auswertung: 26. Februar 2021). Bis dahin waren laut Robert Koch-Institut 5.910.537 Impfungen durchgeführt worden. Der bislang mit 5.378.703 Impfungen am häufigsten verabreichte mRNA-Impfstoff ist Comirnaty® (BNT162b2) von Biontech/Pfizer, 363.645 Impfungen wurden mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca durchgeführt, am wenigsten wurde mit COVID-19-Impfstoff Moderna (168.189) geimpft.