Vorgehen bei Allergie auf COVID-19-Impfung

Für alle bisher eingesetzten COVID-19-Impfstoffe in Deutschland, erklärt aktuell das Paul-Ehrlich-Institut, wurden in sehr seltenen Fällen schwere allergische (anaphylaktische) Reaktionen nach Impfung berichtet. Doch was bedeutet das für Allergiker:innen, deren (nächste) Impfung kurz bevorsteht und das impfende Personal? Ein gemeinsam vom PEI mit dem Robert Koch-Institut und den allergologischen Fachgesellschaften Deutschlands entwickeltes Flussdiagramm soll weiterhelfen.