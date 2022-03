Der Sicherheitsausschuss der EMA (PRAC) rät, Kleingefäßvaskulitis kutaner Manifestation als mögliche neue Nebenwirkung des COVID-19-Impfstoffs Janssen unbekannter Häufigkeit in die Produktinformationen der Vakzine aufzunehmen. Unter Kleingefäßvaskulitis kutaner Manifestation versteht man eine Entzündung der Blutgefäße der Haut, die mit Ausschlag, roten Flecken unter der Hautoberfläche sowie Blutergüssen einhergeht und durch virale, bakterielle Infektionen verursacht werden kann oder durch Arzneimittel und Impfstoffe. In der Regel heilt die Vaskulitis „mit unterstützender Behandlung“ über die Zeit ab, informierte der PRAC am 11. März 2022.