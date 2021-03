Ambulante Gesundheitsversorgung: Frauen sind niederlassungsfreudiger

So lassen sich seit Jahren deutlich mehr Apothekerinnen als Apotheker nieder. Im Jahr 2019 waren 59 Prozent der Existenzgründer:innen Frauen, entsprechend nur 41 Prozent Männer. Ein Blick in die Regionen zeigt zudem, dass vor allem im Süden und Osten Deutschlands Apothekerinnen stark vertreten waren. Dort belief sich ihr Anteil auf 67 Prozent beziehungsweise 61 Prozent, teilte die Apobank am heutigen Internationalen Weltfrauentag mit.