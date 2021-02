Fernsehfilm der Woche spielt in Apotheke

Die Dreharbeiten fanden bereits im November 2019 statt, nun ist der Film „Tödliche Gier“ endlich im ZDF zu sehen: am heutigen Mittwochabend um 20.15 Uhr als „Fernsehfilm der Woche“ und schon seit gestern in der Mediathek. Ann-Kathrin Kramer spielt darin eine frischgebackene Apothekenbesitzerin, gedreht wurden die entsprechenden Szenen in der Adler-Apotheke in Schwaan.