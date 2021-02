ARZ Haan: Hygienepauschale soll für Transparenz sorgen

Wer über das ARZ Haan abrechnet, soll derzeit zusätzlich monatlich eine Hygienepauschale in Höhe von 9,81 Euro an das Rechenzentrum zahlen – offenbar zur Überraschung der Kund:innen. Das ist zumindest der Tenor in den sozialen Netzwerken und auch gegenüber DAZ.online bestätigen Apotheker:innen dies. Das ARZ scheint bisher der einzige Abrechner zu sein, der eine derartige Gebühr erhebt. Auf der Internetseite heißt es dazu: „Eine zeitlich begrenzte Hygienepauschale von 9,81 Euro je Monat sorgt in Zeiten von COVID-19 für maximale Schutzmaßnahmen an unseren Arbeitsplätzen, den vor- und nachgelagerten Abrechnungsprozessen und damit für eine sichere Abrechnung Ihrer Rezepte.“