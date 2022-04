Verzögerung bei der Auszahlung – woran liegt es?

Viele pandemiebedingte Personalausfälle und viele Rezepte – so begründet Noventi gegenüber den Apotheken, dass die Abrechnung im März in dem einen oder anderen Fall nur verzögert erfolgen konnte. Betroffen waren wohl alle Pflegehilfsmittel und Sondererfassungen. Dass viele Apotheker:innen hellhörig werden, wenn die Abrechnung nicht pünktlich auf dem Konto landet, ist ihnen nicht zu verdenken. Genau dadurch offenbarte sich schließlich die AvP-Pleite im September 2020. Allerdings gibt es im aktuellen Fall Entwarnung: Das Geld wurde offenbar nun ausbezahlt, wie aus einigen betroffenen Apotheken zu hören ist. Doch auch bei Kunden anderer Rechenzentren schien es ähnliche Probleme zu geben, was darauf hindeutet, dass es sich nicht um ein Noventi-spezifisches Problem handelt. Woran liegt es dann?

Pandemie stellt auch Rechenzentren vor Herausforderungen

Seit Beginn der Corona-Pandemie müssen sich auch die Apothekenrechenzentren großen und vor allem neuen Herausforderungen stellen. Zunächst war es erforderlich, ein umfangreiches und strenges Hygienekonzept in den Gebäuden zu etablieren. Dazu gehörten die Bereitstellung von Desinfektionsmittel, Einführung von Masken sowie der Aufbau von Luftfilteranlagen, Trennwänden und Plexiglasabtrennungen. Der Infektionsschutz erforderte aber auch, dass die Personalstärke pro Schicht reduziert werden musste und die Mitarbeiter auf größere Flächen und mehr Etagen verteilt wurden. Um die Rezepte aus den Apotheken trotzdem pünktlich und zuverlässig verarbeiten zu können, führte die Branche Nacht- und Wochenendschichten ein.

Mit Fortschreiten der Pandemie wurden die Maßnahmen nicht weniger. Im Gegenteil: Corona-Testungen wurden eingeführt. Außerdem bedingt die Ausbreitung des Virus im Zusammenspiel mit den Isolations- und Quarantäneregeln, dass auf große Teile der Belegschaft immer wieder verzichtet werden muss, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – entweder selbst von Corona betroffen oder als Kontaktpersonen – über lange Zeit ausfallen.