Corona führt zu mehr Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen

Deutlich verbessert hat sich insbesondere das Image der Krankenhäuser. In den Vorjahren bewertete etwa jeder zweite Deutsche die Versorgung in deutschen Kliniken als gut oder sehr gut, in der aktuellen Befragung waren es nahezu drei Viertel. „Bei der positiven Bewertung von Krankenhäusern spielt sicher auch eine Rolle, dass die mediale Berichterstattung während der Pandemie den Bürgern erstmalig einen Einblick in die Krankenhauslandschaft anderer Länder und damit einen Vergleich ermöglicht“, so Michael Burkhart.