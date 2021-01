Bund kauft Antikörper-Arzneimittel für 400 Millionen Euro

Deutschland hat 200.000 Dosen neuer Corona-Arzneimittel gekauft. Ab dieser Woche würden die monoklonalen Antikörper in Deutschland als erstem Land in der EU eingesetzt – zunächst in Uni-Kliniken. Dies kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestern in der „Bild am Sonntag“ an.