FDA erteilt Notfallgenehmigung für Regeneron-Antikörper-Cocktail

Die Notfallgenehmigung basiert auf den Daten von knapp 800 nicht hospitalisierten Erwachsenen mit leichten bis mittelschweren COVID-19-Symptomen, die in einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten nahtlosen Phase I/II/III-Studie (NCT04425629) erhoben wurden. 266 Patienten erhielten innerhalb von drei Tagen nach dem positiven SARS-CoV-2-Test eine einzelne intravenöse Infusion von 2.400 Milligramm Casirivimab plus Imdevimab (jeweils 1.200 mg), 267 bekamen 8.000 mg der Kombination (jeweils 4.000 mg) und 266 ein Placebo.

Am Tag sieben nach der Verabreichung war die durchschnittliche Änderung der Viruslast gegenüber dem Ausgangswert (primärer Endpunkt) bei Patienten, die mit Casirivimab und Imdevimab behandelt wurden, größer als in der Placebo-Gruppe. Innerhalb von 28 Tagen nach der Behandlung benötigten von den Patienten mit einem hohen Risiko für das Fortschreiten der Erkrankung unter Casirivimab plus Imdevimab drei Prozent medizinische Konsultationen, insbesondere Krankenhausaufenthalte und Notaufnahmen (sekundärer Endpunkt). In der Placebo-Gruppe waren es neun Prozent.

Die klinischen Beweise aus der ambulanten Studie legen laut Regeneron nahe, dass monoklonale Antikörper wie Casirivimab und Imdevimab den größten Nutzen haben, wenn sie früh nach der Diagnose verabreicht werden, sowie bei Patienten, die noch keine eigene Immunantwort haben oder eine hohe Viruslast aufweisen. Als mögliche Nebenwirkungen von Casirivimab und Imdevimab werden Anaphylaxie und infusionsbedingte Reaktionen, Fieber, Schüttelfrost, Nesselsucht, Juckreiz und Rötungen genannt.