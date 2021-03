Viel Rückenwind für Antikörpercocktails

Derzeit am weitesten fortgeschritten in der klinischen Erforschung dieses Ansatzes sind die beiden US-Unternehmen Regeneron und Eli Lilly. Regeneron hat für seinen Cocktail REGEN-CoV (EU: REGN-CoV2) mit den zwei rekombinanten humanen monoklonalen Antikörpern Casirivimab und Imdevimab am 21. November eine Notfallgenehmigung (EUA) der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erhalten, Eli Lilly für Bamlanivimab alleine am 9. November und für die Kombination mit Etesevimab am 9. Februar 2021.