USA: Notfall-Zulassung für erste SARS-CoV-2-Antikörpertherapie

BLAZE-1 ist eine noch andauernde randomisierte, Placebo-kontrollierte Studie, die Mitte Juni 2020 begonnen wurde und deren Zwischenauswertung im September erfolgte. Bis zu ­diesem Zeitpunkt hatten 452 ambu­lante Patienten mit nachgewiesener COVID-19-Infektion, die mild bis moderat ausgeprägt war, eine einmalige Infusion von Bamlanivimab in drei unterschiedlichen Dosierungen (700 mg, 2.800 mg, 7.000 mg) oder eine Placebo-Infusion erhalten. Knapp 70 Prozent der Probanden wiesen Risikofaktoren (65 Jahre oder älter, BMI > 35) für einen schweren Verlauf der Infektion auf.

Der primäre Endpunkt war die Änderung der Viruslast bis zum elften Tag nach der Infusion. Diese ging nur unter der 2.800-mg-Dosis schneller zurück als in der Placebo-Gruppe; ein eindeutiger klinischer Vorteil zeigte sich aber nicht. Dieser manifestierte sich erst bei einem sekundären Endpunkt, nämlich bei dem Anteil der ­Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung hospitalisiert wurden oder in einer Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt werden mussten. Das war im Zeitraum von 28 Tagen bei 1,6 Prozent der Patienten der Bamlanivimab-Gruppe und 6,3 Prozent der mit Placebo behandelten Patienten der Fall. Bei Risikopatienten (65 Jahre oder älter, BMI > 35) lag dieser Anteil bei 4 Prozent in der ­Verum- und bei 15 Prozent in der Placebo-Gruppe. Unerwünschte Wirkungen traten in der Bamlanivimab-Gruppe und in der Placebo-Gruppe ungefähr gleich häufig auf.

Als potenzielle Nebenwirkungen von Bamlanivimab ­werden anaphylaktische und infusionsbedingte Reaktionen sowie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schwindel, Kopfschmerzen und Juckreiz aufgeführt. Die Studie wird fortgeführt; geplant sind rund 1.200 Teilnehmer. Auch das Unternehmen Regeneron hat für seinen Antikörpercocktail REGN-CoV2, bestehend aus zwei Antikörpern, die Notfallzulassung beantragt.