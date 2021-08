Als der Bund im Januar 2021 Antikörper-Arzneimittel für 400 Millionen Euro beschaffte, fragten sich einige, was Bundesgesundheitsminister Jens Spahn da wohl eingekauft hat. Konkret handelte es sich um die monoklonalen Antikörper der US-Hersteller Regeneron (Casirivimab/Imdevimab) und Eli Lilly (Bamlanivimab), die in Deutschland als erstem Land in der EU eingesetzt werden sollten. Beide waren und sind noch nicht in der EU zugelassen. Hinsichtlich der Wirksamkeit wurde damals aber beispielsweise auf Notfallzulassungen in den USA verwiesen.