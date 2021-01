Warum gibt es nur wenige Grippeinfektionen, aber viele mit SARS-CoV-2?

Für die zweite Meldewoche 2021 erreichten das Robert Koch-Institut (RKI) bislang 29 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle. Das Nationale Referenzzentrum (NRZ) für Influenzaviren fand in der zweiten Kalenderwoche 2021 in 29 (21 Prozent) der 138 eingesandten Sentinelproben respiratorische Viren: In 15 (11 Prozent) identifizierte das NRZ SARS-CoV-2, in elf (8 Prozent) Rhinoviren, in zwei Proben (1 Prozent) humane saisonale Coronaviren und in einer (1 Prozent) Parainfluenzaviren. Wie auch in den Wochen zuvor konnten Influenzaviren nicht nachgewiesen werden. Weiterhin liegt damit die Rate der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) „deutlich unter dem Niveau der Werte der Vorsaisons“, erklärt die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) am RKI. Die Kontaktbeschränkungen und Infektionsschutzmaßnahmen mit Masken und Hygiene scheinen bei diesen Erkrankungen zu wirken.