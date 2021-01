Bleibt die Grippewelle aus?

Noch hat die Grippewelle somit nicht begonnen, in den vergangenen Jahren startete diese meist im Januar und dauerte sodann drei bis vier Monate an. Das RKI spricht von einer Grippewelle, wenn zwei Wochen in Folge der untere Wert des 95-Prozent-Vertrauensbereichs der Influenzapositivenrate über 10 Prozent liegt. Nach Definition der AGI beginnt die Grippewelle dann in der ersten der beiden Wochen. Allerdings gibt es aktuell noch gar keine positiven Influenzanachweise in den Sentinelproben – und somit auch keine Positivenrate. Wäre es denn möglich, dass in diesem Winter die Grippesaison ausfällt? Und gab es das schon mal – eine Grippesaison ohne Grippewelle? DAZ.online hat beim Robert Koch-Institut nachgefragt.

„Gab es bislang in keiner Grippesaison“

„Es gibt derzeit sehr wenige labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle“, erklärt Susanne Glasmacher, Sprecherin des RKI, und verweist dabei auf den aktuellen Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza. Aber: „Vorhersagen zur Grippewelle sind generell nicht möglich“, so Glasmacher weiter. „Es gab bislang keine Saison ohne eine vom RKI so definierte Grippewelle, 2013/14 war zumindest eine ganz schwache Welle, die auch erst ganz spät anfing.“ Damals begann die Grippewelle in der 8. Kalenderwoche 2014.

Auch jetzt noch gegen Grippe impfen lassen

Somit sei es auch jetzt noch sinnvoll, sich gegen Grippe impfen zu lassen, das RKI empfiehlt dies sogar, wenn eine Grippewelle bereits begonnen hat. „Schließlich ist nie genau vorherzusagen, wie lange eine Influenzawelle andauern wird“ – so sie denn in diesem Winter kommt.