Wie COVID-19 andere Infektionserkrankungen beeinflusst

Es gibt nicht nur COVID-19, auch wenn die durch SARS-CoV-2 verursachte Infektionserkrankung das letzte Jahr dominierte und das auch noch weiterhin wird. Doch was machen eigentlich andere Infektionskrankheiten – kann COVID-19 zumindest mit einem positiven Effekt auf Influenza, Masern und Mumps aufwarten, sodass es wenigstens hier weniger Infektionen gibt? Gibt es Erreger, die COVID-19 kalt lässt und die weiterhin auf Vorjahresniveau zirkulieren? Und wo könnte Corona alles verschlimmern?

Influenza und Pneumokokken: Bislang ist eine Grippewelle nicht in Sicht, die Influenzaviren gebaren sich zurückhaltend, und das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für die dritte Kalenderwoche – der aktuelle Wochenbericht – 30 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2020 waren es laut dem dritten RKI-Wochenbericht 4.439 Grippefälle gewesen. Damals war die Grippewelle in vollem Gange, das Nationale Referenzzentrum für Influenza (NRZ) fand in 31 Prozent der untersuchten Proben Grippeviren – in dieser Saison noch in keiner einzigen. Auch waren damals seit Beginn der Grippesaison 40 Menschen mit einem positiven Influenzanachweis verstorben, aktuell gibt es – nach Meldedaten des RKI – keinen Grippetoten zu beklagen. Dass die Grippewelle in diesem Jahr vielleicht ausbleiben könnte, wird vor allem auf coronabedingte Infektionsschutzmaßnahmen zurückgeführt. Dass es aber SARS-CoV-2 dennoch gelingt, sich auszubreiten, liegt laut RKI-Chef, Professor Lothar Wieler, unter anderem an der fehlenden Immunität in der Bevölkerung und an der hohen Übertragungsrate noch vor Symptombeginn. Auch invasive Pneumokokken-Erkrankungen wurden 2020 mit 547 Fällen seltener gemeldet als noch mit 783 Fällen 2019.