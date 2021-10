Grippe oder RSV – welche Viren zirkulieren gerade?

Mit Beginn der Grippesaison in Kalenderwoche 40 haben auch wieder die wöchentlichen Analysen des RKI zur Grippe in Form der Influenza-Wochenberichte gestartet. Ab der diesjährigen Grippesaison heißt der Influenza-Wochenbericht des RKI nun allerdings ARE-Wochenbericht – das Robert Koch-Institut will damit dem „breiten Spektrum“ der akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE) besser gerecht werden. Schließlich sind Influenzaviren nicht die einzigen Viren, die Atemwegsinfektionen verursachen. Der Fokus soll aber weiterhin auf „PublicHealth-relevanten ARE wie der saisonalen Influenza, COVID-19 und RSV-Infektionen“ liegen.