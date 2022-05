Kommt jetzt eine Grippewelle?

Auch andere europäische Staaten spüren eine erhöhte Influenza-Aktivität. Laut WHO liegt die Influenza-Positivenrate bereits seit der zehnten Kalenderwoche zwischen 25 und 30 Prozent, sie sinkt jedoch bereits wieder und lag in der 17. Kalenderwoche bei 17 Prozent. Im Bericht des RKI weist die AGI auf eine „Diskrepanz zwischen hohen Influenza-Positivenraten und niedriger klinischer Influenza-Aktivität“ hin, was möglicherweise mit einem selektiveren oder geänderten Konsultations- oder Testverhalten in den Sentinelpraxen in einigen europäischen Ländern zusammenhänge, überlegt das RKI.

Wie auch in Deutschland entfallen europaweit die meisten Proben auf Influenza-A-Viren (97 Prozent). Insgesamt sei die Influenza-Aktivität für die aktuelle Saison zwar deutlich höher als in der Saison 2020/21, jedoch im Vergleich mit den vorpandemischen Saisons auf einem niedrigen Niveau, schreibt das RKI.