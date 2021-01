Bundeseinheitliche Regelung zur Kostenübernahme von Glucose-Fertiglösung!

Nun hat die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) am Dienstag vergangener Woche eine neue Pressemitteilung herausgegeben, in der sie von Apotheker:innen unterstützt wird. Unter der Überschrift „Diabetologen und Apotheker fordern die Kostenübernahme von qualitätsgesicherter Glucose-Fertiglösung“, wird die große Bedeutung des Glucosetoleranztests (oGTT) erklärt und auf die neue NRF-Rezeptur verwiesen. Um diese schnellstmöglich flächendeckend für die Durchführung des oGTT zur Verfügung stellen zu können, fordere die DDG eine bundeseinheitliche Regelung zur Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen, heißt es. „In einem kürzlich veröffentlichten Positionspapier hat die DDG die Problematik dargelegt und einen Vorschlag für die standardisierte Herstellung einer zuverlässigen Glucose-Lösung durch die Apotheken nach dem Deutschen Arzneimittel-Codex gemacht.“ Es sei notwendig, den Mehraufwand in Apotheken und Praxen mit einem kostendeckenden Preis zu honorieren, heißt es. Nur so könne der neue standardisierte Rezepturvorschlag in der Breite nutzbar gemacht werden. Die Behandelnden sollen entlastet werden und der ärztliche Versorgungsauftrag auf wissenschaftlich gesicherter Grundlage ermöglicht werden.