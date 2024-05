Glucose-Toleranztest: Neues Fertigarzneimittel im Markt

Johannes Albrecht ist angestellter Apothekenleiter, Sebastian Vonhoff Inhaber zweier Apotheken im bayerischen Kemnath – nun sind sie auch Pharmaunternehmer. In den letzten beiden Jahren haben die beiden Pharmazeuten darauf hingearbeitet, ein Fertigarzneimittel zur Durchführung von oralen Glucose-Toleranztests auf den Markt zu bringen. Dazu gründeten sie Glucex Pharma GmbH – und mittlerweile ist ihr Glucex-Test unter der PZN 18827533 verfügbar.

Auf die Idee brachte sie schlicht der Apothekenalltag: Der Bedarf an Glucose-Toleranztests sei nach dem Vertriebsende des AccuChek oGTT von Roche lange Zeit nur noch durch Pulverabfüllungen in den Apotheken bedient worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Apotheker-Unternehmens. Im Sommer 2020 war das Präparat außer Handel gegangen. Das Neue Rezeptur-Formularium (NRF) versuchte zunächst, die Lücke bestmöglich mit einer optimierten Rezeptur (NRF-Vorschrift 13.8.) ohne Glycerol und ohne Benzoesäure zu schließen.