Auch in „Valena Glucose-Toleranztest 25 g/100 ml Lösung, 300 ml“ ist Glycerol enthalten. Es ist also nicht klar, ob das neue Präparat eventuell sogar schlechter verträglich ist als Lösungen, die nach der neuen NRF-Rezepur in der Apotheke hergestellt werden. Neben Valena ist in der Lauer-Taxte allerdings seit Kurzem noch ein weiterer Glucose-Toleranztest als Fertigarzneimittel gelistet: „Glucosetest oGTT InfectoPharm“. Dieser wird laut Infectopharm ab dem 1.Dezember 2022 auf den Markt kommen. Und zwar in folgenden Packungsgrößen und zu folgenden Preisen: