Doch eben diese PZN 06460702 soll nun in Bayern im Fall von Glucose-Monohydrat-Abfüllungen nicht mehr zum Einsatz kommen. Wie aus einem Schreiben des Bayerischen Apothekerverbands (BAV) hervorgeht, gibt es in Bayern jetzt neue Sonder-Pharmazentralnummern für die Abrechnung von Glucose-Abfüllungen auf Sprechstundenbedarf. Denn in der Praxis habe sich gezeigt, dass es durch die Verwendung der PZN 06460702 in Verbindung mit den Vertragspreisen von der AOK Bayern bei der Erstellung des Hash-Werts zu „beträchtlichen Problemen“ komme. (Auch der Preis ist ein Teil des Hash-Werts).

Zur Vereinfachung der Abrechnung sei jetzt mit der AOK Bayern vereinbart worden, die vereinbarten Staffelpreise „mit sofortiger Wirkung unter einer neuen, eigens dafür angelegten Sonder-PZN vorzunehmen“. Für diese neue Sonder-PZN sei der Hash-Wert jedoch nicht zu übermitteln.

Die PZN lauten: