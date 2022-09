In Bayern dürfen ebenfalls keine anwendungsfertigen Glucose-Lösungen im Rahmen des Sprechstundenbedarfs verordnet werden. Aus wirtschaftlichen Gründen soll die jeweils benötigte Menge an Glucose als Pulver abgepackt in Flachbeuteln über die Apotheke bestellt werden, genauere Angaben werden nicht gemacht.



In Sachsen wird ebenfalls empfohlen, Glucose als Pulver portionsweise abgepackt über die Apotheke zu beziehen. Ähnliche Vorgaben gelten in Niedersachsen und Hamburg.



In Berlin und Rheinland-Pfalz ist dagegen neben der Abgabe von vorportioniertem Glucose-Pulver auch die rezepturmäßige Herstellung der trinkfertigen Glucose-Lösung nach NRF 13.8. erlaubt. Ärzte können also diese Zubereitung über den Sprechstundenbedarf anfordern, die Kostenübernahme schließt dabei auch die erforderlichen Gefäße mit ein.