Hagener Studie berechnet die Effizienz von Corona-Maßnahmen

Die COVID-19-Pandemie ist nicht nur ein Gesundheitsthema. Vor allem die sogenannten nicht-pharmazeutischen Maßnahmen wie Lockdowns, Schulschließungen, Masken-Tragen und mehr haben Auswirkungen auf Wirtschaft, Bildung und viele weitere Bereiche. Nicht verwunderlich also, dass sich auch nicht naturwissenschaftlich Forschende mit den Auswirkungen der Pandemie und ihrer Bekämpfung beschäftigen.

Volkswirtschaftler:innen der Fernuniversität Hagen und der Universität Tübingen haben jetzt eine bemerkenswerte Studie veröffentlicht, die die Effizienz von Lockdown und Co. in verschiedenen Ländern unter die Lupe nimmt und miteinander vergleicht. Professor Hans-Jörg Schmerer, Leiter des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Internationale Ökonomie der Fernuniversität Hagen, hat die Studie mit dem Titel „Health Expenditures and the Effectiveness of Covid-19 Prevention in International Comparison“ gemeinsam mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Antonia Reinecke und Jaqueline Hansen von der Universität Tübingen jetzt in der Working Papers-Reihe des Wissenschaftsnetzwerks CESifo Network veröffentlicht.