Ministerpräsident spricht mit Apothekern über AvP-Insolvenz

Seitdem ist einiges geschehen: Das Insolvenzverfahren wurde Anfang des Monats eröffnet. Und es gibt Anhaltspunkte, dass betroffene Apothekenleiter:innen sogar auf eine hohe Quote hoffen können. Jetzt melden Kammer und Verband in Sachsen, dass das erwünschte Gespräch mit der Politik in Form einer gemeinsamen Videokonferenz mit dem Ministerpräsidenten sowie den Ressortchefs des Wirtschafts-, Finanz- und Sozialministeriums stattgefunden habe. Mittlerweile beziffern die Standesorganisationen die Zahl der von der AvP-Pleite betroffenen Apothekeninhaber:innen in Sachsen-Anhalt auf 72.

„Wir konnten die Politik über die Besonderheiten der Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen sensibilisieren und haben nach Wegen für finanzielle (Überbrückungs-)Hilfen gesucht. Bisher stehen den Betroffenen nur die bundesweiten KfW-Kreditprogramme zur Verfügung, die aber nicht so leicht und wenn überhaupt, dann nur mit einem hohen bürokratischen Aufwand über die Hausbank zu bekommen sind“, erklärt Kammerpräsident Jens-Andreas Münch in einer Pressemitteilung.

Erster Schritt: Welche Betriebe sind akut existenzbedroht?

Der Ministerpräsident habe in der Diskussion betont, wie wichtig ihm die Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung durch Apotheken insbesondere im ländlichen Raum sei. Darum wolle er die Unternehmen gern wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen. In einem ersten Schritt habe man daher vereinbart, zu klären, welche Betriebe durch die AvP-Insolvenz akut in ihrer Existenz bedroht sind. In der Folge könnten im Einzelfall zielgerichtete Maßnahmen geprüft werden.

Ursula Gütle, Vorstand des Landesapothekerverbandes Sachsen-Anhalt, unterstrich: „Der ersatzlose Ausfall einer ganzen Monatsabrechnung ist für nahezu jeden Apothekeninhaber existenzbedrohend. In der stark regulierten Arzneimittelversorgung tragen die Apotheken ohnehin ein großes finanzielles Risiko bei seit Jahren kaum angepassten Honoraren. Rabattverträge, Lieferengpässe, Retaxationen (Zahlungsweigerungen der Krankenkassen) und die Vorfinanzierungskosten für immer mehr hochpreisige Arzneimittel belasten die wirtschaftliche Situation ohnehin schwer.“ Hier müsse in absehbarer Zeit etwas geschehen, so die Apothekerin.

Darüber hinaus fordern die Apotheker gesetzgeberische Maßnahmen. Künftig soll sichergestellt sein, dass das von den Krankenkassen für die Apotheken bestimmte Geld dort auch tatsächlich ankommt.