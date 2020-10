Worauf müssen die Apotheken jetzt achten?

Eckert rechnet damit, dass die Apotheken mindestens vier Wochen Zeit haben werden, ihre Forderungen anzumelden. Sie sollten darauf achten, dass dies nicht doppelt geschieht – durch sie selbst und ihre rechtliche Vertretung. Im Anschluss könnte der Insolvenzverwalter zwei Wochen Zeit zur Prüfung haben, ehe es wieder vor Gericht geht. Eckert erwartet übrigens, dass die Insolvenzmasse im Fall von AvP größer sein dürfte als bei anderen Pleitefällen – normal seien rund 3 bis 5 Prozent, die am Ende zur Auszahlung für die Gläubiger übrig bleiben. Auch wenn sich der Anwalt auf keine Zahl festlegen will – er rechnet hier mit deutlich mehr. Aber klar ist: Es ist noch einiges in Abzug zu bringen: die Auszahlungen an Aussonderungsberechtigte, die Personalkosten, Gerichts- und Gutachterkosten etc. Eine Einschätzung zur Insolvenzmasse wird Hoos in seinem Gutachten geben, das zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingereicht wird.

Weitere Informationen für die betroffenen Apotheken wird es nach dieser Eröffnung ebenfalls über den Insolvenzverwalter geben. Dies geschehe online über ein Gläubigerinformationssystem, erläuterte Eckert. Mit der Forderungsanmeldung werde üblicherweise eine PIN vergeben, die den Gläubigern Einblick etwa in das genannte Gutachten sowie Zugang zu weiteren Informationen ermöglicht.

Von der Politik ist den Anwälten zufolge übrigens im aktuellen Fall gesetzgeberisch nichts mehr zu erwarten. Auf Drängen der FDP wird es nächste Woche im Gesundheitsausschuss des Bundestags nochmal ein Gespräch zur AvP-Insolvenz geben. Ursprünglich war dieses am kommenden Montag geplant – nun wurde der Termin auf Mittwoch, den 28. Oktober, 8 Uhr verschoben. Aber auf ein laufendes gerichtliches Verfahren wird der Gesetzgeber keinen Einfluss mehr einnehmen können. Das sei nur mit Blick auf die Zukunft möglich, so Eckert.

Wer noch weitere Details zur Forderungsanmeldung, zum Gläubigerausschuss oder Aussonderungsrechten wissen will, kann sich jederzeit den aufgezeichneten Talk ansehen.